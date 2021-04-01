Вальдес хоче провести бій з Ломаченком

Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) бажає вийти на ринг проти українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я б дуже хотів побитися з Ломаченко. Ви знаєте, бої - це те, що забезпечує матеріально мою сім'ю. Ми хочемо більш масштабних, кращих боїв. Я хотів би побитися з Ломаченко або Джервонтою Девісом, або з переможцем бою Фремптоном і Геррінга.

Знаєте, бої, за які платять більше грошей, це ті бої, які я хотів би проводити. Але я також хочу бої, які цікаві людям. Я не хочу битися з кимось заради грошей, щоб потім мене критикували, кажучи, що я уникаю бійців або що я боюся битися з деякими бійцями", - зазначив Вальдес.