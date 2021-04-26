Джойс назвав фаворита бою Ф'юрі - Джошуа

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) має перемогти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив британський супертяж Джо Джойс (12-0, 11 КО).

"Роблячи висновок на минулих боях, зараз переможе Ф'юрі. У нього є перевага в навичках, рухах голови і роботі ніг. Він не буде пропускати удари, якщо тільки Джошуа не зможе зблизитися, вимотати його і відзначитися важкими влученнями. Звичайно, Джошуа більш потужний панчер.

Вони обидва побили Володимира Кличка, коли він був лідером дивізіону. Нас чекає цікавий бій з рівними шансами. Нікого і ніколи не можна списувати з рахунків. У боксі досить одного удару. Можу сказати, що нас чекає поєдинок століття", - сказав Джойс.