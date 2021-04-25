Вайт хоче битися з бійцем UFC

Британець готовий в будь-який момент вийти на ринг

Тимчасовий чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) бажає провести поєдинок з чемпіоном UFC у важкій вазі Франсісом Нганну.

Про це повідомляє Sky Sports.

Відзначається, що британський суперваговик запропонував супернику самому вибрати будуть вони битися за правилами боксу або ММА.

У своєму останньому поєдинку Ділліан Вайт нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді. Завдяки цій перемозі британець повернув собі звання тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC.

Франсіс Нганну останній раз бився в минулому місяці, перемігши нокаутом Стіпе Міочіча.

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