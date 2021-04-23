Гірн підписав новий контракт з DAZN

Боксерські шоу у Великій Британії будуть транслювати на DAZN

Британський промоутер Едді Гірн підписав новий великий контракт з стрімінговим сервісом DAZN.

Про це повідомляє The Athletic.

Контракт почне діяти з 1 липня. Загальна його вартість оцінюється в кілька сотень мільйонів доларів.

За підсумком контракту Matchroom Boxing закінчує ексклюзивне співробітництво з британським телеканалом Sky Sports. З липня майже всі бої британських та ірландських боксерів Matchroom транслюватимуться на DAZN.

Винятки стосуються лише двох топових боксерів компанії Ентоні Джошуа і Ділліан Вайта. Трансляції їх боїв в Великобританії на DAZN або Sky будуть вирішуватися в ході переговорів в кожному окремому випадку.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.