 Руїс: Хочу стати Канело суперважкої ваги | Бокс | Champion.com.ua
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Руїс: Хочу стати Канело суперважкої ваги

Сьогодні 12:55 158 0
Колишній чемпіон поділився думками про майбутній поєдинок
Руїс: Хочу стати Канело суперважкої ваги
#Руїс

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) відповідально поставився до поєдинку з Крісом Арреолою (38-6-1, 33 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Все життя люди дорікали мені за мій вид, але я не здався і, в кінцевому підсумку, виявився тут. Було здорово стати першим мексиканським чемпіоном в суперважкій вазі.

Я взяв уроки з поразки і обіцяю, що буду дворазовим чемпіоном світу. І на цей раз я не буду ставитися до цього як до належного.

Я хочу стати Канело суперважкої ваги - дисциплінованим і завжди готовим перемагати бійцем, що створює свою спадщину", - заявив Руїс.

Руїс і Арреола проведуть поєдинок 1 травня.  Для Енді цей поєдинок стане першим після програшу поясів IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Арреола останній раз бився в серпні 2019 року, коли одноголосним рішенням суддів програв Адаму Ковнацькому (20-1, 15 КО) в Брукліні, США.

Раніше, Хей назвав головну різницю між Ф'юрі і Джошуа.

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