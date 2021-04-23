Руїс: Хочу стати Канело суперважкої ваги

Джерело - Boxing News 24.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) відповідально поставився до поєдинку з Крісом Арреолою (38-6-1, 33 KO).
Про це заявив сам боксер.
"Все життя люди дорікали мені за мій вид, але я не здався і, в кінцевому підсумку, виявився тут. Було здорово стати першим мексиканським чемпіоном в суперважкій вазі.
Я взяв уроки з поразки і обіцяю, що буду дворазовим чемпіоном світу. І на цей раз я не буду ставитися до цього як до належного.
Я хочу стати Канело суперважкої ваги - дисциплінованим і завжди готовим перемагати бійцем, що створює свою спадщину", - заявив Руїс.
Руїс і Арреола проведуть поєдинок 1 травня. Для Енді цей поєдинок стане першим після програшу поясів IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Арреола останній раз бився в серпні 2019 року, коли одноголосним рішенням суддів програв Адаму Ковнацькому (20-1, 15 КО) в Брукліні, США.
Раніше, Хей назвав головну різницю між Ф'юрі і Джошуа.