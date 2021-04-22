Лопес пояснив, навіщо йому потрібен бій з Хейні

Американський чемпіон пообіцяв поховати кар'єру свого співвітчизника

Джерело - EsNews.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес готовий провести бій з володарем поясу WBC Девіном Хейні.

Про це заявив сам боксер.

"Я дійсно хочу зустрітися з Хейні. Чому? Все просто: щоб завершити його кар'єру. Друга причина - мені не подобається його трешток, він занадто багато базікає. Якщо хтось і завдасть йому першої поразки, то чому б це не зробити мені? Він завжди буде пам'ятати про те, що програв Теофімо Лопесу", - заявив Лопес.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Хейні провів успішний захист свого титулу в поєдинку проти кубинця Юріоркіса Гамбоа. Лопес в останній раз виходив у ринг в жовтні - тоді Теофімо здолав українця Василя Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.