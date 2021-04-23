Українець проведе бій за титул WBA International

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Владислав Мельник (13-3, 8 КО), який виступає в легкій вазі, проведе свій наступний поєдинок у суботу, 24 квітня.
Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Boxing Generation.
Суперником Мельника стане німецький боксер вірменського походження Артем Арутюнян.
На кону поєдинку стоятиме вакантний титул WBA International. Бій відбудеться в Гамбурзі (Німеччина).
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Відзначимо, що 16 квітня українець повинен був провести бій проти Франческо Патер за титул чемпіона за версією WBC Silver, але його скасували через позитивного тесту на коронавірус в команді Мельника.
Раніше повідомлялося, що український боксер В'ячеслав Шабранський влітку може провести бій з Хільберто Раміресом.