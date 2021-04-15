Українець влітку може провести бій з Раміресом

Джерело - isport.ua.
Український боксер напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський входить в число претендентів на поєдинок з мексиканцем Хільбертом Раміресом (41-0, 27 КО) в червні.
Про це повідомляє BoxingScene.
Крім Шабранського проти Раміреса може вийти кубинець Салліван Баррера (22-3, 14 KO).
Шабранський і Баррера є боксерами Golden Boy Promotions, з якої недавно підписав контракт Рамірес.
Свій останній бій Шабранський провів у вересні 2019 року, коду переміг Фелікса Валеру.
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