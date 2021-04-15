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Українець влітку може провести бій з Раміресом

Сьогодні 21:25 472 0
Шабрансьий може вийти на ТОП-поєдинок
Українець влітку може провести бій з Раміресом
#Шабранський

Джерело - isport.ua.

Український боксер напівважкої ваги В'ячеслав Шабранський входить в число претендентів на поєдинок з мексиканцем Хільбертом Раміресом (41-0, 27 КО) в червні.

Про це повідомляє  BoxingScene.

Крім Шабранського проти Раміреса може вийти кубинець Салліван Баррера (22-3, 14 KO).

Шабранський і Баррера є боксерами Golden Boy Promotions, з якої недавно підписав контракт Рамірес.

Свій останній бій Шабранський провів у вересні 2019 року, коду переміг Фелікса Валеру.

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