Ярд відмовився від бою через проблеми із зубом

Британцеві необхідно вилікувати зуб

Джерело - Boxing Scene.

Британський напівважковаговик, колишній претендент на титул чемпіона світу, Ентоні Ярд (20-2, 19 КО) був змушений знятися з бою, призначеного на 24 квітня.

Про це заявив сам боксер.

"Я засмучений, але сталося те, що сталося, я просто не хочу ризикувати. На лікування потрібно близько двох тижнів, так що я вибув з ладу ненадовго. Мені необхідно розібратися з цим усим", - зазначив Ярд.

Боксер повинен був провести поєдинок проти представника Німеччини Еміна Атра (17-0-0, 12 KO), проте Ярд відмовився від нього через серйозні проблеми боксера із зубом.

Раніше повідомлялося, що у Хайме Мунгії вдруге за місяць зірвався бій.