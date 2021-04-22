Ярд відмовився від бою через проблеми із зубом

Джерело - Boxing Scene.
Британський напівважковаговик, колишній претендент на титул чемпіона світу, Ентоні Ярд (20-2, 19 КО) був змушений знятися з бою, призначеного на 24 квітня.
Про це заявив сам боксер.
"Я засмучений, але сталося те, що сталося, я просто не хочу ризикувати. На лікування потрібно близько двох тижнів, так що я вибув з ладу ненадовго. Мені необхідно розібратися з цим усим", - зазначив Ярд.
Боксер повинен був провести поєдинок проти представника Німеччини Еміна Атра (17-0-0, 12 KO), проте Ярд відмовився від нього через серйозні проблеми боксера із зубом.
Раніше повідомлялося, що у Хайме Мунгії вдруге за місяць зірвався бій.