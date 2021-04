У Мунгії вдруге за місяць зірвався бій

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі мексиканець Хайме мунгу (36-0-0, 29 KO), який виступає в середньому дивізіоні, залишився без суперника.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій Хайме мунгу і Димитріус Балларда, намічений на 23 квітня на DAZN, скасований після того, як Баллард отримав травму.

Мексиканський середньоваговик тепер може змінити дату і вибрати іншого опонента. Друга відмова суперника після травми Мацея Сулецького.

Це другий суперник Мунгії, який через травму відмовився від бою 23 квітня. На початку квітня стало відомо про травму поляка Мацея Сулецького.

Source: The Jaime Munguia-D’Mitrius Ballard fight, slated for April 23 on DAZN, is off after Ballard suffered an injury. The Mexican middleweight could now return on a new date against a different opponent. Second opponent withdrawal after Maciej Sulecki was injured