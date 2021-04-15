 У Мунгії вдруге за місяць зірвався бій | Бокс | Champion.com.ua
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У Мунгії вдруге за місяць зірвався бій

Сьогодні 22:40 238 0
Другий суперник мексиканця поспіль отримав травму
У Мунгії вдруге за місяць зірвався бій
#Мунгія

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в першій середній вазі мексиканець Хайме мунгу (36-0-0, 29 KO), який виступає в середньому дивізіоні, залишився без суперника.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій Хайме мунгу і Димитріус Балларда, намічений на 23 квітня на DAZN, скасований після того, як Баллард отримав травму.

Мексиканський середньоваговик тепер може змінити дату і вибрати іншого опонента. Друга відмова суперника після травми Мацея Сулецького.

Це другий суперник Мунгії, який через травму відмовився від бою 23 квітня. На початку квітня стало відомо про травму поляка Мацея Сулецького.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.

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