Арум назвав місце проведення бою Ф'юрі - Джошуа

Бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум

"У нас є контракт за місцем проведення бою, і це величезний крок в укладанні угоди. На цей час ми оформляємо документи з Саудівською Аравією.

Офіційно про все ми оголосимо протягом наступних 10 днів, можливо, протягом двох тижнів. Це дуже велика економічна угода.

Звичайно, будуть брати участь традиційні канали, які вимагають оплату за перегляд. Це DirecTV, In Demand і інші. В США буде звичайна плата за перегляд, а дистриб'ютором буде ESPN.

Безумовно, інший великий ринок - Велика Британія. У каналів Sky і BT буде плата за перегляд, але я на цей час не знаю, яка буде ціна. Це вирішувати ми будемо з ESPN, з In Demand. Потрібно встановити ціну, на яку погодяться всі сторони", - зазначив Арум.