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Арум назвав місце проведення бою Ф'юрі - Джошуа

Сьогодні 10:54 174 0
Американець обіцяє, що вже протягом двох тижнів про все буде оголошено офіційно
Арум назвав місце проведення бою Ф'юрі - Джошуа
#Арум, #Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Бій чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум

"У нас є контракт за місцем проведення бою, і це величезний крок в укладанні угоди. На цей час ми оформляємо документи з Саудівською Аравією.

Офіційно про все ми оголосимо протягом наступних 10 днів, можливо, протягом двох тижнів. Це дуже велика економічна угода.

Звичайно, будуть брати участь традиційні канали, які вимагають оплату за перегляд. Це DirecTV, In Demand і інші. В США буде звичайна плата за перегляд, а дистриб'ютором буде ESPN.

Безумовно, інший великий ринок - Велика Британія. У каналів Sky і BT буде плата за перегляд, але я на цей час не знаю, яка буде ціна. Це вирішувати ми будемо з ESPN, з In Demand. Потрібно встановити ціну, на яку погодяться всі сторони", - зазначив Арум.

Імовірно, містом проведення поєдинку стане Джедда (Саудівська Аравія).

Орієнтовна дата бою - 24 липня.

Раніше, Джошуа чекає порад від Кличка перед боєм з Ф'юрі.

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