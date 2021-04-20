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Постол назвав свою головну проблему

Сьогодні 12:39 466 0
37-річному боксеру складно готуватися до боїв
Постол назвав свою головну проблему
#Постол

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО) має певні проблеми у підготовці до боїв.

Про це заявив сам боксер.

"Моїй проблемою є вік. Я вже не молодий. Зараз мені вже потрібно налаштовуватися, терпіти, адже року своє дають. 

Складно справлятися з вагою, зганяти 10 кілограмів вже важко. Потрібно підбирати правильне харчування. В Америці у мене є дієтолог, який зі мною працює", - розповів Постол.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Pro Boxing Ukraine 🇺🇦 (@pro.boxing.ukraine)

Нагадаємо, Постол заявив, що готовий провести бій з Лопесом.

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