Постол назвав свою головну проблему

Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО) має певні проблеми у підготовці до боїв.

Про це заявив сам боксер.

"Моїй проблемою є вік. Я вже не молодий. Зараз мені вже потрібно налаштовуватися, терпіти, адже року своє дають.

Складно справлятися з вагою, зганяти 10 кілограмів вже важко. Потрібно підбирати правильне харчування. В Америці у мене є дієтолог, який зі мною працює", - розповів Постол.