Постол назвав свою головну проблему

Джерело - Чемпіон.
Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО) має певні проблеми у підготовці до боїв.
Про це заявив сам боксер.
"Моїй проблемою є вік. Я вже не молодий. Зараз мені вже потрібно налаштовуватися, терпіти, адже року своє дають.
Складно справлятися з вагою, зганяти 10 кілограмів вже важко. Потрібно підбирати правильне харчування. В Америці у мене є дієтолог, який зі мною працює", - розповів Постол.
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Нагадаємо, Постол заявив, що готовий провести бій з Лопесом.