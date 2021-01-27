Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО) готовий провести поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не проти, щоб Лопес, коли перейде в 63 кг, сказав про своє бажання провести бій зі мною. Я готовий з ним зустрітися. Я думаю, мені було б зручно з ним боксувати.

Він навіть зачепився з Раміресом або Тейлором. Я думаю, йому буде важко, якщо він перейде в 63 кг і проведе бій проти Раміреса. Мені здається, що Рамірес його зламає. Мені кажеться, що йому потрібно буде трохи освоїтися в новому дивізіоні", - розповів Постол.