 Постол: Готовий провести бій проти Теофімо Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Постол: Готовий провести бій з Лопесом

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Українець висловився про перспективи американця в напівсередній вазі
Постол: Готовий провести бій з Лопесом
#Постол, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Віктор Постол (31-3, 12 КО) готовий провести поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я не проти, щоб Лопес, коли перейде в 63 кг, сказав про своє бажання провести бій зі мною. Я готовий з ним зустрітися. Я думаю, мені було б зручно з ним боксувати.

Він навіть зачепився з Раміресом або Тейлором. Я думаю, йому буде важко, якщо він перейде в 63 кг і проведе бій проти Раміреса. Мені здається, що Рамірес його зламає. Мені кажеться, що йому потрібно буде трохи освоїтися в новому дивізіоні", - розповів Постол.

Нагадаємо, що в останньому бою Постол програв  рішенням суддів чемпіону WBC і WBO Хосе Раміресу (26-0, 17 КО).

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