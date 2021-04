Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою

Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО)переміг українського боксера Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

Redkach- Prograis, outclassed and outgunned Redkach looking for way out. Replay should be used here. #Triller #trillerfightnight