 Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою | Бокс | Champion.com.ua
12 ТОП-клубів Європи створили Суперлігу
Сьогодні 08:13 3950 2
Луческу: Не можна допустити створення Суперліги
Сьогодні 19:39 794
Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою
Сьогодні 18:40 1120
Динамо може істотно постраждати через створення Суперліги
Сьогодні 16:39 1634
УЄФА схвалив реформу Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:12 1396
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця
Сьогодні 12:44 1298
Тоттенгем звільнив Моурінью
Сьогодні 12:39 1772
Колос та Дніпро-1 розписали мирову в 22 турі УПЛ
Вчора 21:25 440
Маріуполь та Олімпік не виявили сильнішого в 22 турі УПЛ
Вчора 18:51 419
Ферстапенн виграв Гран-Прі Емілії-Романьї
Вчора 18:13 511
Блоги
Голкіпер Інтера відзначився курйозним автоголом в Серії А
Голкіпер Інтера відзначився курйозним автоголом в Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:49 454
Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців
Шкода, що я народився в такій країні. Редкач образився на українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:50 1858
Що це було? Сину Кадирова присудили дуже дивну перемогу в бою
Що це було? Сину Кадирова присудили дуже дивну перемогу в бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:52 1258
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця
Відео дня. Яремчук продовжує феєрити в Бельгії: дубль плюс асист українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:44 1298
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:26 4284
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом
Відео дня. Потужна гармата Маліновського, що подарувала перемогу Аталанті над Ювентусом Valeriy Ruchka
Вчора 18:05 3820
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку
Сина Лукашенка вилучили з хокейного матчу за хамську поведінку Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 2018
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 1508
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному
У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному Valeriy Ruchka
Вчора 14:31 1026 5
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту
Форвард Голден Стейт отримав струс мозку рятуючи м'яч від ауту Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 331
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
16.04.2021 20:04 1076
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
16.04.2021 17:39 1180
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:43 1318
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
16.04.2021 09:30 10683 1
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу Valeriy Ruchka
15.04.2021 22:52 1083
Прямі трансляції
Навколо спорту

Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою

Сьогодні 18:40 1120 0
Відомий тренер висловився про перемогу Прогрейса над українським боксером
Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою
#Атлас, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО)переміг українського боксера Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Прогрейс перевершив і переграв Редкача, який шукав спосіб вийти з бою. Тут слід використовувати повтор.

Сподіваюся, з ним все в порядку, тому що виглядало це не добре", - зазначив Атлас.

Нагадаємо, судді деякий час обговорювали, чи діяв Прогрейс за правилами, після чого порахували записки і визнали Реджиса переможцем (60-54, 60-54, 59-55).

Сам Прогрейс не згоден з таким рішенням, стверджуючи, що нокаутував Редкача, а він просто симулював, що йому нанесли заборонений удар.

Коментарі ()