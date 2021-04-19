Атлас: Редкач шукав спосіб вийти з бою

Відомий тренер висловився про перемогу Прогрейса над українським боксером

Джерело - Чемпіон.

Реджис Прогрейс (26-1, 21 КО)переміг українського боксера Івана Редкача (23-6-1, 18 КО).

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Прогрейс перевершив і переграв Редкача, який шукав спосіб вийти з бою. Тут слід використовувати повтор. Сподіваюся, з ним все в порядку, тому що виглядало це не добре", - зазначив Атлас.

Redkach- Prograis, outclassed and outgunned Redkach looking for way out. Replay should be used here. #Triller #trillerfightnight — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) April 18, 2021

Нагадаємо, судді деякий час обговорювали, чи діяв Прогрейс за правилами, після чого порахували записки і визнали Реджиса переможцем (60-54, 60-54, 59-55).

Сам Прогрейс не згоден з таким рішенням, стверджуючи, що нокаутував Редкача, а він просто симулював, що йому нанесли заборонений удар.