Прогрейс: Я нокаутував Редкача

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (25-1, 21 KO) відреагував на свою дивну перемогу технічним рішенням суддів над Іваном Редкачем (23-5-1, 18 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Судді оголосили нокаут? Технічне рішення? Та ну. Я нокаутував його. Їм краще змінити це рішення, бо я хочу свій нокаут.

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Я думаю, він прикидався. Я перемагав його в кожному раунді, почав ловити його. Я почав його бити. Я вкладався в удари, бив все сильніше. Я завдав йому удар по корпусу, тому він здався.

Я бачив повтор. Кажуть, що я міг завдати неправильний удар. Це нісенітниця. Я почав його вимотувати і потрапляти по ньому. Він не хотів опинитися в нокауті, тому здався. Я дійсно почав наносити йому шкоди. У попередньому раунді і за раунд до цього я почав підбиратися до нього і завдавав удари. Він відчув цей тиск", - сказав Прогрейс.