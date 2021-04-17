Редкач: У мене з Усиком ніколи не було конфлікту

Українські боксери Іван Редкач та Олександр Усик ніколи не конфліктували.

Про це Редкач заявив порталу Трибуна.

"У мене з Усиком ніколи не було конфлікту. Я просто прокоментував його якийсь політичний коментар. І встряв цей Серьожа - психолог, дерматолог, хто він там? Все почалося з-за цього. Я як з Сашком дружив, так і дружу. Він хороший хлопець. Що ж стосується Сергія Лапіна, він хотів піар - він його отримав", - заявив Редкач.