 Оголошено дату бою Лопес - Камбосос | Бокс | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 17:04 1077
Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все
Сьогодні 21:25 142
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:00 1761
Донбас переграв Сокіл у першому матчі фіналу плей-оф УХЛ
Сьогодні 20:09 556
Тайсон залишив Шахтар
Сьогодні 19:53 464
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Сьогодні 19:08 743
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 705
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Сьогодні 18:24 263
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Сьогодні 17:56 459
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Сьогодні 17:39 377
Блоги
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:18 214
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:04 523
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:39 377
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 984
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 1292
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10437
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 325
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6359
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:50 778
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:31 4328
Прямі трансляції
Навколо спорту

Оголошено дату бою Лопес - Камбосос

Сьогодні 22:12 36 0
Боксери також провели дуель поглядів
Оголошено дату бою Лопес - Камбосос
#Камбосос, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес та обов'язковий претендент на пояс IBF Джордж Камбосос проведуть бій 5 червня.

Про це повідомляє пресслужба стрімінгової компанії Triller в PPV.

Боксери також провели дуель поглядів.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.

Коментарі ()