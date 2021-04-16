Оголошено дату бою Лопес - Камбосос

Боксери також провели дуель поглядів

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес та обов'язковий претендент на пояс IBF Джордж Камбосос проведуть бій 5 червня.

Про це повідомляє пресслужба стрімінгової компанії Triller в PPV.

Боксери також провели дуель поглядів.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.