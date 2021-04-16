Оголошено дату бою Лопес - Камбосос

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес та обов'язковий претендент на пояс IBF Джордж Камбосос проведуть бій 5 червня.
Про це повідомляє пресслужба стрімінгової компанії Triller в PPV.
Боксери також провели дуель поглядів.
The champ, @TeofimoLopez, and @georgekambosos face off before their big clash on June 5th.#TrillerFightClub pic.twitter.com/E5sgmBw1Pv— FITE (@FiteTV) April 16, 2021
Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.