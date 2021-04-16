Ексбоксер в майбутньому може зайнятися промоутерською діяльністю

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик здивований тим фактом, що Олександр Усик відкрив свою компанію без Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Ще в той час, коли ми були в Олімпійській збірній, Саша разом з Васею про це мріяли. Для мене дивно, чому вони не пішли в це напрямки разом. У них же є свій бренд LOMUS, було б логічно зробити таку ж промоутерську кампанію. У будь-якому випадку, це здорово, я бажаю Саші удачі. Він дуже добре в цьому розбирається, він пройшов все це, відчув, тому це дуже цікаво. Плюс - це розвиток боксу в нашій країні. Це цікавий варіант. На цю мить я цим не займаюся, але думки такі в мене є, і можливо, в недалекому майбутнім, ми до цієї розмови повернемося, але поки робити конкретних заяв я не готовий", - сказав Гвоздик.

Раніше Олександр Гвоздик розповів про можливість відновлення кар'єри боксера.