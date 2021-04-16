 Гвоздик замислюється про відкриття власної промоутерської компанії | Бокс | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 17:04 1077
Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все
Сьогодні 21:25 142
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:00 1761
Донбас переграв Сокіл у першому матчі фіналу плей-оф УХЛ
Сьогодні 20:09 556
Тайсон залишив Шахтар
Сьогодні 19:53 464
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Сьогодні 19:08 742
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 705
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Сьогодні 18:24 263
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Сьогодні 17:56 459
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Сьогодні 17:39 377
Блоги
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:18 214
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:04 523
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:39 377
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:43 984
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:30 1292
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10437
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 325
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6359
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:50 778
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:31 4328
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гвоздик замислюється про відкриття власної промоутерської компанії

Сьогодні 21:39 162 0
Ексбоксер в майбутньому може зайнятися промоутерською діяльністю
Гвоздик замислюється про відкриття власної промоутерської компанії
#Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик здивований тим фактом, що Олександр Усик відкрив свою компанію без Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Ще в той час, коли ми були в Олімпійській збірній, Саша разом з Васею про це мріяли. Для мене дивно, чому вони не пішли в це напрямки разом. У них же є свій бренд LOMUS, було б логічно зробити таку ж промоутерську кампанію.

У будь-якому випадку, це здорово, я бажаю Саші удачі. Він дуже добре в цьому розбирається, він пройшов все це, відчув, тому це дуже цікаво. Плюс - це розвиток боксу в нашій країні.

Це цікавий варіант. На цю мить я цим не займаюся, але думки такі в мене є, і можливо, в недалекому майбутнім, ми до цієї розмови повернемося, але поки робити конкретних заяв я не готовий", - сказав Гвоздик.

Раніше Олександр Гвоздик розповів про можливість відновлення кар'єри боксера.

Коментарі ()