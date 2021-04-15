Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик не готовий повернутися в ринг, по при написання посту про бажання провести поєдинок з Джо Смітом-молодшим.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Цей пост в якійсь мірі більше жартівливий стьоб. Зрозумійте, я прекрасно знаю, як працює спорт, як працює цей бізнес. Я знаю, які на сьогодні реалії в моїй вазі і зокрема, які вони для мене. Я прекрасно розумів, що це такий в лапках гумор - зробити бій зараз зі Смітом. Тому я, давайте назвемо, постібався над тими, хто це говорить. Тому що я прекрасно розумію, що нічого подібного не відбудеться. Якщо дивитися з точки зору, що я шукаю цього бою, хочу його - ні, абсолютно ні. Ні, але я ж завжди відкритий до переговорів.

Навіть не бачу сенсу про це говорити, тому що розумію. Якщо глядачам потрібна якась сенсація, то це повинна бути гідна фінансова винагорода, якої бути не може на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій я зараз перебуваю.

Ну давайте я залишу інтригу - я не розглядаю (повернення прим.), але ніколи не говори "ніколи"", - сказав Гвоздик.