 Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція | Бокс | Champion.com.ua
Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем
Сьогодні 18:54 710
Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція
Сьогодні 17:25 479
Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:35 699
Циганков може зіграти проти Шахтаря
Сьогодні 13:13 621
Супряга влітку може перейти у клуб Серії А
Сьогодні 10:45 1901
Боруссія Д - Манчестер Сіті 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 09:55 910
Ліверпуль - Реал 0:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 930
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:11 1266
Реал зіграв внічию з Ліверпулем та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 435
Ліверпуль - Реал 0:0. Як це було
Вчора 23:53 7489
Блоги
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:55 1708
Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 34!
Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 34! Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:41 1803
Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем
Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:35 698
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:11 15546 1
12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша
12 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:28 8980
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики Valeriy Ruchka
Вчора 20:36 603
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 2630 2
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
Вчора 13:23 1151
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Вчора 11:32 9766
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 277
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Вчора 08:59 6274
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Вчора 02:50 716
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 02:31 4141
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь Андрій Твердохліб
13.04.2021 15:41 1316 6
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було Андрій Твердохліб
13.04.2021 10:56 1366
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція

Сьогодні 17:25 479 0
Український боксер не готовий повернутися в ринг
Гвоздик: Повернення в бокс? Повинна бути гідна пропозиція
#Гвоздик

Джерело - vringe.com.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик не готовий повернутися в ринг, по при написання посту про бажання провести поєдинок з Джо Смітом-молодшим.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Цей пост в якійсь мірі більше жартівливий стьоб. Зрозумійте, я прекрасно знаю, як працює спорт, як працює цей бізнес. Я знаю, які на сьогодні реалії в моїй вазі і зокрема, які вони для мене. Я прекрасно розумів, що це такий в лапках гумор - зробити бій зараз зі Смітом. Тому я, давайте назвемо, постібався над тими, хто це говорить. Тому що я прекрасно розумію, що нічого подібного не відбудеться. Якщо дивитися з точки зору, що я шукаю цього бою, хочу його - ні, абсолютно ні. Ні, але я ж завжди відкритий до переговорів.

Навіть не бачу сенсу про це говорити, тому що розумію. Якщо глядачам потрібна якась сенсація, то це повинна бути гідна фінансова винагорода, якої бути не може на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій я зараз перебуваю.

Ну давайте я залишу інтригу - я не розглядаю (повернення прим.), але ніколи не говори "ніколи"", - сказав Гвоздик.

Коментарі ()