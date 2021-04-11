Український боксер може відновити кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) готовий до відновлення кар'єри.

Про це заявив сам боксер.

"Привітання Джо Сміту. Дехто обіцяв мені бій з переможцем. Подивимося", - зазначив Гвоздик.

Український боксер в Instagram-stories опублікував фотографію, на якій він привітав Джо Сміта-молодшого (26-3, 21 КО) з перемогою над Максимом Власовим (45-3, 26 КО) в чемпіонському бою. Гвоздик написав про те, що може провести бій проти переможця зустрічі - Сміта.

Нагадаємо, в червні 2020 року Гвоздик завершив кар'єру. Останній бій Олександр провів 19 жовтня 2019 року, в якому програв титул росіянинові Артуру Бетербієву.