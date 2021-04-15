Гвоздик оцінив шанси на реванш Ломаченко - Лопес

Реванш Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом залежить від американського боксера.

Про це заявив колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Мені не хочеться применшити досягнення Лопеса. Він чудовий боксер, він зробив чудову фізичну роботу в бою з Васею, провів свої ігри умів, які зіграли свою роль. Як боксер, навіть на момент їхнього поєдинку, я вважаю, що Вася краще, ніж Лопес.

Сім'я Лопес - не дурні, їх комбінація зіграла і зараз їм потрібно зняти максимальні вершки з цього. Давати реванш Васі зараз, я думаю, вони не будуть. Я не кажу, що вони бояться, просто є ризик менеджменту: вони прекрасно розуміють всі ризики боксувати знову проти Васі. Зараз він просто буде говорити, що все вже довів.

Є ще один варіант: він затягне це все максимально, на кілька років, а Вася молодше не стає. У Ломаченко не важка вага, він не зможе боксувати ще 10 років. У Васі на його пікової формі залишилося не так багато часу. Реванш може статися, але не зараз, а тоді, коли це буде вигідно Лопесу, але тут вже питання чи піде тоді на це Вася, тому що він теж не дурний хлопець", - зазначив Гвоздик.