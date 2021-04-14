Лопес: Камбосос впаде за три раунди

Абсолютний чемпіон легкої ваги Теофімо Лопес хоче нокаутувати у межах трьох раундів австралійця Джорджа Камбососа.

Про це заявив сам боксер.

"Камбосос - сильний суперник, він молодий і голодний звір, який безсумнівно захоче проявити себе. Це буде хороший бій. Джорджу є що доводити. Він з тих хлопців, які багато працюють і вдосконалюються.

Упевнений, що бій не відбудеться довше трьох раундів. Все зводиться до того, що я буду зосереджений, дам трохи попрацювати Камбососу, а в потрібний момент закінчує поєдинок. Навіть думаю про те, щоб поставити на такий результат. Так, Камбосос, ти впадеш за три раунди", - зазначив Лопес.