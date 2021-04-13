Шелестюк кинув виклик Абдукахорову

Узбецький боксер ще ні разу не програв

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Тарас Шелестюк хоче провести бій з непереможним узбецьким боксером Кудратілло Абдукахоровим.

Про це заявив сам українець.

"Я вірю, що це буде відмінний поєдинок між ТОП-боксерами, які мають однакові показники в 18 перемог, нуль поразок і десять нокаутів. Зв'яжіться зі мною, якщо зацікавлені", - зазначив Шелестюк.

I believe this will be a great fight between top fighters who have the same record 18 wins 0 losses 10 wins by KO.

Contact me directly if you interested.@SampsonBoxing 🤝@KAbdukakhorov @MikeCoppinger what do you think?#ShelestyukAbdukakhorov #welterweight #boxing pic.twitter.com/DDytVhbR7A — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) April 12, 2021

Тарас Шелестюк в рейтингу найкращих боксерів світу в напівсередній вазі займає 106-е місце. В останньому бою українець в січні 2020 року одноголосним рішенням суддів пройшов Луїса Альберто Верона.

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