Ф'юрі: Вайлдер переможе будь-якого, якщо він не знищений, як Кличко

Британець Деонтей Вайлдер може перемогти будь-кого, якщо він зумів відновитися після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Вайлдер переможе будь-якого, якщо він ментально, фізично і емоційно не згорів, як Кличко. Але здається, що так і є, адже він втратив розум. Якщо він не той, ким був перед боєм, тоді немає шансів на перемогу. Якщо нездоровий ментально, то не можна бути повністю відповідальним за дії в якості бійця.

Нісенітниця, яку Деонтей говорив, і його вчинки - це виходить від людини, з яким не все в порядку. Якщо у нього є проблеми, то він нікого не зможе перемогти, навіть мого сина Принца. Але якщо він буде фізично здоровим, як це було раніше, то я ставлю Вайлдера вище всіх, крім мене", - сказав Ф'юрі.