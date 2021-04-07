Вайт хоче бій з Вайлдером: Готовий битися у нього вдома

Джерело - Sky Sports.
Британський боксер Ділліан Вайт після перемоги над Алєксандром Повєткіним хоче провести бій з Деонтеєм Вайлдером.
Про це заявив сам боксер.
"Я вважаю, що є запит на мій бій з Вайлдером. І для мене було б непогано провести його в США. Я готовий битися у нього вдома, в Алабамі, щоб він погодився на бій.
Я хочу його побити, а то він весь час тікав від бою зі мною. Може, поєдинок на своїй території заспокоїть його і Вайлдер вийде в ринг", - сказав Вайт.
Вайт повинен стати обов'язковим претендентом на титул WBC, проте Тайсон Ф'юрі, швидше за все, в наступному поєдинку буде битися з Ентоні Джошуа.
Раніше, Тайсон виділив фаворита у поєдинку Джошуа - Ф’юрі.