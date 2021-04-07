 Вайт хоче бій з Вайлдером: Готовий битися у нього вдома | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт хоче бій з Вайлдером: Готовий битися у нього вдома

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Британець хоче бій з ексчемпіоном
Вайт хоче бій з Вайлдером: Готовий битися у нього вдома
#Вайт, #Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Британський боксер Ділліан Вайт після перемоги над Алєксандром Повєткіним хоче провести бій з Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив сам боксер.

"Я вважаю, що є запит на мій бій з Вайлдером. І для мене було б непогано провести його в США. Я готовий битися у нього вдома, в Алабамі, щоб він погодився на бій.

Я хочу його побити, а то він весь час тікав від бою зі мною. Може, поєдинок на своїй території заспокоїть його і Вайлдер вийде в ринг", - сказав Вайт.

Вайт повинен стати обов'язковим претендентом на титул WBC, проте Тайсон Ф'юрі, швидше за все, в наступному поєдинку буде битися з Ентоні Джошуа. 

Раніше, Тайсон виділив фаворита у поєдинку Джошуа - Ф’юрі.

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