Ф'юрі назвав переможця бою Усик - Джойс

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вірить в успіх Джо Джойса (12-0, 11 КО) у бою проти Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Джойс з легкістю переможе Усика. Сумніваюся, що Олександр такий же небезпечний, як кілька років тому, коли він був в першій важкій вазі.

У суперважкій вазі у нього було два бої, і в обох він був на межі. Усик не виглядав добре проти Чеза Уізерспуна, який не був на рингу роками. Також Усик не був хороший проти Чісори. Якщо чесно, в тому бою була нічия, як мені здається.

Я думаю, що Джойс переможе Усика. Це буде як бій середньоваговиків, тільки у важкій категорії", - сказав Ф'юрі.