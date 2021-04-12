Чарло та Кастаньо домовилися про об'єднавчий бій

Боксери проведуть поєдинок за чотири чемпіонські пояси

Чемпіони світу в першій середній вазі американець Джермелл Чарло (34-1, 18 KO) та аргентинець Браян Кастаньо (17-0-1, 12 КО) досягли угоди про проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє BoxingScene.

31-річний Кастаньо недавно завоював титул WBO в цій вазі, а 30-річний Чарлі володіє титулами WBC, IBF і WBA.

Сторонам залишилося визначитися з датою і місцем проведення бою. За попередніми даними, боксери зустрінуться в червні або липні. Офіційне оголошення очікується до кінця поточного тижня.

Раніше, Гвоздик виявив бажання провести бій проти Сміта.