Тренер Кроуфорда назвав дату наступного поєдинку свого підопічного

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) наступний свій бій проведе 5 червня.

Про це заявив тренер і менеджер боксера Браян Макінтайр.

"Так, ми налаштовуємося на 5 червня. Думаю, що це буде Близький Схід. У нас є парочка хлопців в загашнику. Більше поки нічого не можу вам сказати.

Там є гроші. Ми наближаємося до завершення кар'єри, у Теренса залишилася буквально пара років. І за цей час ми повинні по максимуму скористатися всім, що у нас є, і роздобути тих хлопців, які йому потрібні", - сказав Макінтайр.