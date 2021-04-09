Лопес пообіцяв нокаутувати Камбососа за шість раундів

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес впевнений у перемозі над австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це заявив сам боксер.

"Камбосос встав на моєму шляху і не хоче йти. Цей хлопець - обов'язковий претендент на мій титул, і тепер я повинен просто вийти на ринг і нокаутувати його. Подивимося, як складеться цей бій. Але я запевняю, цей поєдинок триватиме максимум шість раундів.

У будь-якому випадку, я віддаю належне цьому хлопцю. Подивимося, що він покаже", - заявив Лопес.