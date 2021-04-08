Бій Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги хочуть провести між Євро-2020 і Олімпіадою у Токіо.

Про це розповів промоутер Едді Гірн

"Влітку повинні відбутися великі події. Євро-2020, потім Олімпійські Ігри. Дуже б хотілося провести бій на Уемблі, але це навряд чи реально.

Поєдинок планується на липень, коли закінчиться чемпіонат Європи. Довше тягнути сенсу немає, тому що в серпні Олімпіада.

Якщо Ігри відбудуться, це велика подія, всі стежитимуть, хоча бій Джошуа - Ф'юрі, я вважаю, одна з найбільших спортивних подій року", - сказав Гірн.