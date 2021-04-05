Чісора пообіцяв знищити Паркера

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-10, 23 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером (28-2, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Збираюся довести Паркера до кінця. Ми будемо битися. Я принесу війну. Я принесу війну і біль.

Ми зробим третю [поразку Паркера]. У нього швидкі руки, але на цьому тижні у мене буде новий тренер, так що ми дуже раді цьому", - розповів Чісора.