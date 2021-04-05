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Чісора пообіцяв знищити Паркера

Сьогодні 23:17 187 0
Дерек Чісора прокоментував бій проти Джозефа Паркера
Чісора пообіцяв знищити Паркера
#Чісора, #Паркер

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-10, 23 КО) поділився очікуваннями від поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером (28-2, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Збираюся довести Паркера до кінця. Ми будемо битися. Я принесу війну. Я принесу війну і біль.

Ми зробим третю [поразку Паркера]. У нього швидкі руки, але на цьому тижні у мене буде новий тренер, так що ми дуже раді цьому", - розповів Чісора.

Бій відбудеться 1 травня у Великій Британії.

Нагадаємо, Усик і Чісора можуть побитися за титул.

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