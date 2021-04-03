Усик і Чісора можуть побитися за титул

Непереможний Олександр Усик і британець Дерек Чісора можуть побитися за титул чемпіона світу за версією WBO.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Якщо ви подивитеся на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер перебуває біля вершини. Я думаю, що переможець бою Паркер – Чісора посяде друге місце у рейтингу WBO.

Якщо титул WBO стане вакантним, то переможець цього бою поб'ється з переможцем бою Усик – Джойс за звання чемпіона світу. Так що багато стоїть на кону для цих хлопців", – розповів Гірн.