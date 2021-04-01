Гірн назвав двох потенційних суперників Вайта

Повєткіна в цьому списку немає

Промоутер суперважковаговика Ділліана Вайта Едді Гірн хоче, щоб наступним суперником британця став Деонтей Вайлдер або Енді Руїс.

Про це повідомляє Boxingnews24.com.

Команда тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі планує провести наступний поєдинок влітку. Якщо вони не досягнуть домовленості з Вайлдером або Руїсом, то на ринг з Уайтом покличуть регулярного чемпіона WBA в хевівейті Тревора Браяна.

Відзначається, що організовувати третій поєдинок з Олександром Повєткіним Гірн не має наміру.

Нагадаємо, що минулого тижня Вайт здобув переконливу перемогу над Повєткіним.