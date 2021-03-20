Чемпіон світу відмовився битися з Ломаченком

Визначилась дата бою Девіна Хейні

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні домовився про бій з Хорхе Лінаресом.

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

WBC офіційно затвердив захист пояса Девіна Хейні проти Хорхе Лінареса. Поєдинок пройде 21 травня. Місце бою поки не повідомляється.

Переможець бою Хейні-Лінарес повинен буде провести обов'язковий захист титулу перед Хав'єром Фортуною протягом 90 днів. Цікаво, що домініканець займає лише друге місце в рейтингу WBC, тоді як є перший номер - Василь Ломаченко.

Раніше, Лопес назвав дату наступного бою.