Чемпіон світу відмовився битися з Ломаченком

Джерело - espreso.tv.
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні домовився про бій з Хорхе Лінаресом.
Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.
WBC офіційно затвердив захист пояса Девіна Хейні проти Хорхе Лінареса. Поєдинок пройде 21 травня. Місце бою поки не повідомляється.
Переможець бою Хейні-Лінарес повинен буде провести обов'язковий захист титулу перед Хав'єром Фортуною протягом 90 днів. Цікаво, що домініканець займає лише друге місце в рейтингу WBC, тоді як є перший номер - Василь Ломаченко.
Раніше, Лопес назвав дату наступного бою.