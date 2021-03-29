Вайт: Мені шкода Повєткіна

Ділліан Вайт прокоментував бій проти Олександра Повєткіна

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт поділився враженнями від реваншу з Олександром Повєткіним, в якому він достроково переміг в четвертому раунді.

Про це розповів сам боксер.

"Я був близький до перемоги в першому бою, але потім сталася секундна втрата концентрації, і я зробив помилку. Цього разу я сказав собі: "Йоу, я повинен надерти одну дупу". Я намагався закінчити поєдинок в першому раунді, але потім був змушений розслабитися. Від цього лівого хука впав би будь-хто на планеті. Деякі могли б піднятися, але більшість залишилася б лежати. Повєткін був сильно вражений. Зараз мені його шкода. Я хочу, щоб він повернувся додому до своєї сім'ї здоровим. Одна поразка у мене або дві - без різниці. Той бій став хорошим уроком для мене, адже мені довелося думати в ринзі. Я поспішав перемогти його, але при цьому ще й думав. Повєткін все ще має дуже важкий удар, він як і раніше дуже хороший", - сказав Вайт.

Нагадаємо, український проспект Черкашин переміг Масіеля.