Джерело - SkySports.
Тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) хотів провести поєдинок з Ентоні Джошуа.
Про це заявив сам російський боксер.
"Було б дуже цікаво знову побитися з Джошуа. Або з Тайсоном Ф'юрі, тому що вони обидва великі спортсмени.
Але це залежить від промоутерів. Це залежить від різних речей. Олександр Усик теж чекає", - сказав Повєткін.
У суботу, 27 березня, Повєткін проведе реванш проти Ділліана Вайта.
З Джошуа росіянин бився в вересні 2018 року. Перемогу в цьому поєдинку здобув британець. З Ф'юрі Повєткін ще не зустрічався.
Раніше, Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа.