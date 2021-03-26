Російський боксер поділився планами на майбутнє

Джерело - SkySports.

Тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) хотів провести поєдинок з Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам російський боксер.

"Було б дуже цікаво знову побитися з Джошуа. Або з Тайсоном Ф'юрі, тому що вони обидва великі спортсмени. Але це залежить від промоутерів. Це залежить від різних речей. Олександр Усик теж чекає", - сказав Повєткін.

У суботу, 27 березня, Повєткін проведе реванш проти Ділліана Вайта.

З Джошуа росіянин бився в вересні 2018 року. Перемогу в цьому поєдинку здобув британець. З Ф'юрі Повєткін ще не зустрічався.

Раніше, Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа.