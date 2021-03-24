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Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа

Сьогодні 08:08 606 0
Промоутер розповів про ситуацію з наступним поєдинком українського боксера
Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа
#Усик, #Красюк

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може бути відкладений.

Про це заявив промоутер суперважковаговика Олександра Усика Олександр Красюк. 

"Зараз неясно все і для нас. Питання номер один. Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, чемпіоном є Джошуа. За всіма нормальними правилами повинен бути санкціонований бій. Але оскільки в перспективі варто поєдинок за об'єднання, рада WBO збирається на нараду і говорить , що тут потрібно зробити виняток. Це важко заперечити, якщо абстрагуватися від приватних інтересів Олександра.

Вся боксерська спільнота всього світу багато років чекає поєдинку в суперважкій вазі за все пояса. Усик говорив, що не хотів би ставати перешкодою, хотів би подивитися цей бій. Але це боксерська складова, а є бізнес складова. А вона така, що Олександр зобов'язаний свої права пред'являти і реалізовувати. WBO вийшла з ситуації, умовно санкціонувавши поєдинок за тимчасового чемпіона світу.

Зробили з тією умовою, що пройде Ф'юрі - Джошуа, пройде бій за тимчасового чемпіона. Тимчасовий чемпіон буде зобов'язаний побитися з переможцем Ф'юрі - Джошуа або забрати титул і стати з тимчасового постійним.

Начебто, все гладко, але немає. Санкціонувати тимчасовий пояс можна лише тоді, коли є ясність по головному поясу. Інакше немає юридичних передумов. А ясності немає, її немає вже кілька місяців. Як мені відомо, є гранична дата - 15 квітня, яку узгодили між собою сторони Ф'юрі і Джошуа, щоб оголосити час, місце проведення, точну дату. Якщо цього не відбудеться, то їх бій не відбудеться.

Таким чином, Ф'юрі буде битися з Вайлдером, напевно, а Джошуа зобов'язаний битися з Усиком. Ми зобов'язані реалізовувати права Усика - це факт. Але у нас не залишається нічого іншого, окрім як почекати", - сказав Красюк.

Раніше, стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс.

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