 Редкач вказав на ставлення до Ломаченка та Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач вказав на ставлення до Ломаченка та Усика

Вчора 23:55 591 2
Іван Редкач прокоментував ставлення до Василя Ломаченка та Олександра Усика
Редкач вказав на ставлення до Ломаченка та Усика
#Редкач, #Усик, #Ломаченко

Джерело - Большой Куш.

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) оцінив свої стосунки з Василем Ломаченком та Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Моє ставлення з Ломаченка - ніяке і ні про що. Вся річ у тому, що я його не бачу, він живе в Україні, в Білгород-Дністровському, грає в хокей, і у нього все чудово. Якщо він буде в США, то, напевно, ми колись побачимося, а так стосунків у мене з ним і в любителях не було. У нього своя компанія там, дві-три людини й все, - тато, напевно, не дозволяє йому підпускати більше друзів до себе.

З Усиком я взагалі не лаявся. Там якийсь невеликий політичний скандал був, я чогось запостив, а його генеральний директор або як його називають - Лапін цей, - всю кашу і заварив. З Олександром я не бився. Коли я його востаннє бачив в Лос-Анджелесі, то ми з ним нормально спілкувалися. Потім знову з'явився Лапін, який до боксу не має ніякого відношення, захотів піару, і ось він його отримав", - розповів Редкач.

Раніше, промоутер назвав умови бою Усика у Києві.

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