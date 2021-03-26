У бою з американцем Теофімо Лопесом українець Василь Ломаченко недооцінив свого суперника.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов.

"Василь просто недооцінив Теофімо. Це було видно з його поведінки і дій до бою. Я чув вираз Васі, коли у Лопеса ще пояса не було:" Що я, буду з дитиною боксувати? У нього навіть пояса немає.

Коли Лопес взяв титул, то Лома зацікавився абсолютним чемпіонством, але недооцінив його, несерйозно до нього поставився. Ось і вийшов такий результат. Просто я вже був у подібній ситуації і знаю, що це таке.

Ломаченко хоче реванш, але тільки Лопес не дасть його. Він розуміє, що вирвав перемогу і увійшов в історію. Василь, переосмисливши це все, порве Лопеса, як мені здається. Якщо він підійде серйозно, то там шансів у Лопеса немає", - сказав Ковальов.