 Ковальов: Ломаченко порве Лопеса у реванші | Бокс | Champion.com.ua
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Ковальов: Ломаченко порве Лопеса у реванші

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Ковальов: Ломаченко порве Лопеса у реванші
#Ковальов, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

У бою з американцем Теофімо Лопесом українець Василь Ломаченко недооцінив свого суперника.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов.

"Василь просто недооцінив Теофімо. Це було видно з його поведінки і дій до бою. Я чув вираз Васі, коли у Лопеса ще пояса не було:" Що я, буду з дитиною боксувати? У нього навіть пояса немає.

Коли Лопес взяв титул, то Лома зацікавився абсолютним чемпіонством, але недооцінив його, несерйозно до нього поставився. Ось і вийшов такий результат. Просто я вже був у подібній ситуації і знаю, що це таке.

Ломаченко хоче реванш, але тільки Лопес не дасть його. Він розуміє, що вирвав перемогу і увійшов в історію. Василь, переосмисливши це все, порве Лопеса, як мені здається. Якщо він підійде серйозно, то там шансів у Лопеса немає", - сказав Ковальов.

Раніше, Редкач вказав на ставлення до Ломаченка та Усика.

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