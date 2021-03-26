WBC санкціонував бій Гарсія - Фортуна

Джерело - isport.ua.
Всесвітня боксерська рада призначила бій між тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі Раяном Гарсією (21-0, 18 КО) та Хав'єром Фортуною (36-2-1, 25 КО).
Про це повідомляє BoxingScene.
Сторони зобов'язані до 16 квітня, щоб підписати контракти і узгодити умови проведення поєдинку. Якщо ж цього не відбудеться, то поєдинок буде виставлений на торги.
На кону бою буде стояти тимчасовий титул WBC Гарсії, а також статус обов'язкового претендента на чемпіонський бій.
Нагадаємо, чемпіон світу відмовився битися з Ломаченком.