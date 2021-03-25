Красюк оцінив шанси на проведення бою Берінчик - Лобов

Промоутер українського легковаговика Дениса Берінчика (15-0, 9 КО) Олександр Красюк не проти рішення свого підопічного провести кулачний бій з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим.

Про це заявив сам промоутер.

"Так, я чув про це, у них йшли якісь розмови. Берінчик зі мною говорив на цю тему, запитав чи не проти я, а чого я можу бути проти, це його доля і його кар'єра, не можу ж я йому заборонити, хоче нехай б'ється.

Але можу сказати, що ще багато питань, в якій вазі буде бій, які гонорари, коли відбудеться. Більше сказати нічого не можу, тому що не брав участь ні в розмовах, ні в переговорах на цю тему", - зазначив Красюк.