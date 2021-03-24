 Став відомий потенційний суперник Берінчика | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:01 8612
Бущан та Маліновський у старті збірної України на матч з Францією
Сьогодні 20:26 2998 1
Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:10 6011
За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу
Сьогодні 19:11 3422
Франція - Україна: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022
Сьогодні 16:20 10639
Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 13:40 5467
Кобін подав у відставку
Сьогодні 11:41 1996
Шахтар хоче підписати юного захисника Інтернасьйонала
Сьогодні 09:55 1004
Україна зіграє з Францією, Бельгія - з Вельсом. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:40 1188
Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 08:08 2305
Блоги
Франція - Україна: яким було протистояння команд
Франція - Україна: яким було протистояння команд Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:00 370
12-річний хлопчик з синдромом Дауна успішно займається силовим триборством
12-річний хлопчик з синдромом Дауна успішно займається силовим триборством Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:54 227
Без авторитетів. Конопля впевнено розібрався із Зінченком, а Сирота поклав на газон Андрія Шевченка
Без авторитетів. Конопля впевнено розібрався із Зінченком, а Сирота поклав на газон Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:30 843
Страшна травма. Гравцеві зламали ногу у підкаті
Страшна травма. Гравцеві зламали ногу у підкаті Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:03 640
Французький нападник впав без свідомості на тренуванні
Французький нападник впав без свідомості на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 1020
France Football відзначив двох українських футболістів
France Football відзначив двох українських футболістів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:14 885
Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь
Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:38 663
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:23 5663 9
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:07 743
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
Вчора 20:14 4301
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:42 Футбол Дешам назвав склад збірної Франції на матч з Україною 190
20:26 Футбол Бущан та Маліновський у старті збірної України на матч з Францією 2998 1
20:16 Хокей. УХЛ Кременчук знову обіграв Білий Барс та вийшов у півфінал УХЛ 173
20:10 Футбол Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція 6011
20:00 Блог Франція - Україна: яким було протистояння команд 374
20:00 Беттінг Огляд Винлайн 209
19:54 Бокс Став відомий потенційний суперник Берінчика 385
19:47 Футбол Екснападник збірної України: Бущан досвідченіший Трубіна 698
19:33 Футбол Капітан Ювентуса вирішив завершити кар'єру 558
19:18 Футбол Український футболіст отримав довічну дискваліфікацію через жорстокий підкат 541
19:12 Футбол Франція - Україна: відео голів і огляд матчу 5795
19:11 Бокс За запізнення Кличко бив нас батогом. Український боксер згадав своє перебування в тренувальному таборі легенди світового боксу 3422
19:00 Беттінг Огляд Фонбет – умови для ставок 368
18:57 Футбол Реал не планує повертати Роналду 679
18:44 Футбол Шевченко закликав підопічних не розслаблятися через відсутність зірок збірної Франції 907
18:29 Футбол Ексгравець збірної України спрогнозував матч проти Франції 975
18:13 Футбол Збірна України обрала форму на матч проти Франції 764
18:00 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 19196 1
17:58 Футбол Молодіжна збірна України поступилася Болгарії на турнірі у Туреччині 722
17:48 Футбол У Ювентусі відреагували на чутки про відхід Роналду 653
17:31 Футбол Трубін: Мбаппе - ТОП-футболіст 440
17:13 ММА Визначилась дата третього бою Мак-Грегор – Пуар’є 570
16:56 Футбол Зубков: Слід віддати боржок збірній Франції 618
16:54 Блог 12-річний хлопчик з синдромом Дауна успішно займається силовим триборством 227
16:41 Футбол Шевченко призначив нового капітана збірної України 2810

Став відомий потенційний суперник Берінчика

Сьогодні 19:54 385 0
Визначився можливий суперник українця
Став відомий потенційний суперник Берінчика
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) може вийти на ринг проти Еммануеля Тагое.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Днями отримав повідомлення від менеджера Тагое щодо можливого поєдинку Берінчика з його підопічним. Ми через кілька днів вийдемо на зв'язок, щоб обговорити всі.

Можливо, зможемо організувати цей поєдинок", - розповів Красюк.

Відзначимо, що Тагое займає 36-е місце в рейтингу найкращих боксерів легкої ваги за версією BoxRec.

Нагадаємо, 21 березня 32-річний Денис Берінчик (15-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі, нокаутувавши 36-річного чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).

Коментарі ()