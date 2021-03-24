Став відомий потенційний суперник Берінчика

Визначився можливий суперник українця

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) може вийти на ринг проти Еммануеля Тагое.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Днями отримав повідомлення від менеджера Тагое щодо можливого поєдинку Берінчика з його підопічним. Ми через кілька днів вийдемо на зв'язок, щоб обговорити всі. Можливо, зможемо організувати цей поєдинок", - розповів Красюк.

Відзначимо, що Тагое займає 36-е місце в рейтингу найкращих боксерів легкої ваги за версією BoxRec.

Нагадаємо, 21 березня 32-річний Денис Берінчик (15-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі, нокаутувавши 36-річного чилійця Хосе Санчеса (18-2, 7 КО).