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Вайт: Усик не заслужив права на титульний поєдинок

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Британець порівняв свої досягнення з українцем
Вайт: Усик не заслужив права на титульний поєдинок
#Вайт, #Усик

Джерело - Boxing News 24/7.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) має отримати титульний поєдинок, а не Олександр Усик (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам Вайт.

"Подивіться на мій послужний список. З ким я бився і кого переміг. Це були хлопці, які займають високі місця в рейтингах. А проти кого виходив в ринг Усик? Чісора і Візерспун.

Зараз він збирається зустрітися з Джо Джойсом. Я багато років виступаю в цій ваговій категорії і заслужив отримати титульний бій", - заявив Вайт.

Нагадаємо, Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі. 

Раніше, промоутер назвав умови бою Усика у Києві.

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