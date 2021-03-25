Вайт: Усик не заслужив права на титульний поєдинок

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) має отримати титульний поєдинок, а не Олександр Усик (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам Вайт.

"Подивіться на мій послужний список. З ким я бився і кого переміг. Це були хлопці, які займають високі місця в рейтингах. А проти кого виходив в ринг Усик? Чісора і Візерспун.

Зараз він збирається зустрітися з Джо Джойсом. Я багато років виступаю в цій ваговій категорії і заслужив отримати титульний бій", - заявив Вайт.