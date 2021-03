Стала відома дата наступного бою Стівенсона

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (15-0, 8 КО) повернеться на ринг 12 червня.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку. Суперник американця поки не повідомляється, але відомо, що сам Шакур зацікавлений в титульному поєдинку.

