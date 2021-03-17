Стівенсон: У Ломаченка немає шансів перемогти мене

Джерело - Last Stand Podcast.
Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.
Про це заявив сам Стівенсон.
"Ломаченко міг би отримати більшу нагороду за бій зі мною. Він тільки недавно програв молодому і голодному леву. Якщо Лома повернеться в напівлегкій вага, він повинен буде зустрітися зі мною.
Цей хлопець не зможе мене побити. Це неможливо. У Ломи немає ніяких шансів. Настільки переляканий чоловік ніколи не зможе мене убити. Я відчував, що в бою з Лопесом він відчував сильний страх, тому не думаю, що переляканий хлопець переможе мене", - заявив Стівенсон.
Нагадаємо, що в своєму останньому поєдинку, який відбувся 17 жовтня, українець поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
Раніше, Повєткін назвав умови бою з Усиком.