 Стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс | Бокс | Champion.com.ua
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Стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс

Сьогодні 09:28 6949 0
Поєдинок може згенерувати доходи в розмірі від 2 до 5 мільйонів євро.
Стала відома ринкова ціна бою Усик - Джойс

Джерело - Чемпіон.

Дедлайн, до якого команди Усика і Джойса повинні були узгодити фінансові умови організації поєдинку, закінчився. Промоутер Усика Олександр Красюк повідомив, що пропозиція промоутера Джойса Френка Уоррена не відповідало вимогам ринку, тому К2 Promotion буде готуватися до аукціону. У ньому, до речі, може взяти участь будь-яка промоутерська компанія. Під час торгів будуть розкриті конверти учасників аукціону. Хто запропонує найбільшу суму, той і стане організатором боксерського шоу. А пропозиція, яка перемогла на аукціоні, складе призовий фонд бою Усик - Джойс.

На думку відомого українського юриста, ексадвоката Олександра Усика і експерта боксу Миколи Ковальчука, ринкова ціна цього шоу становить близько 3-4 мільйони євро. 

"Будь-який поєдинок для промоутера - це товар, продукт, який буде проданий на відповідному ринку за певною ціною/ - пояснює Микола Ковальчук. - Ринкова ціна - це доходи, які потенційно може згенерувати бій.  А саме: продаж прав телеканалам на трансляцію поєдинку, PPV (платні перегляди), продаж реклами на рингу, боксерських атрибутах, продаж квитків на поєдинок, продаж атрибутики поєдинку і так далі. З огляду на те, що  навесні є малоймовірним повноцінне повернення фанів боксу на трибуни (хоча помалу це відбувається у США з дотриманням санітарних вимог та відповідним обмеженням щодо кількості глядачів), організатори продовжують залишатися без запланованих доходів з продажу квитків. Основним джерелом традиційно буде продаж телеправ телеканалам та збір за платну трансляцію (PPV). Це дозволить згенерувати більше 90 відсотків всіх доходів. На Туманному Альбіоні поєдинок планують транслювати в форматі pay-per-view (плати і дивись). Тобто, перегляд бою буде платним. Ще одним джерелом доходу для організаторів може стати продаж реклами. Наприклад, брендування рингу спонсором. Прогнозувати доходи зараз можна досить умовно. Тут можна провести паралелі з голлівудським фільмом, який збираються запускати в прокат. Сюжет хороший. Актори відомі. Зйомки сучасні. Але наскільки касовим стане фільм, скільки грошей акумулює в прокаті - можна тільки припускати. Так і з боєм Усик - Джойс. Все залежить від вартості платної трансляції та кількості фанів боксу, які її придбають. Бій може згенерувати  2 мільйони євро доходів. В самому сприятливому випадку - до 5 мільйонів. Більш реалістична цифра - 3-4 мільйони євро. 

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Микола Ковальчук розповів, які чинники впливають на розмір гонорару боксера. 

Промоутери виходять з чисто математичних розрахунків, - пояснює українець. - Це є витратна частина проекту. За результатами проведення бою вона повинна покритися та дати прибуток промоутерській компанії, яка організувала шоу. Співвідношення гонорарів у бійців, як правило різне. Залежить від популярності боксера в конкретному регіоні, наявність шоу у його поєдинках та його заслуг та регалій. А також статусу самого поєдинку - титульний/не титульний, основний титул чемпіона світу чи декількох поясів/другорядний титул. У цьому математичному рівнянні багато невідомих та змінних, а тому і цифри можуть змінюватися.

Максим Розенко, Чемпіон

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