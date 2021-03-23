Тайсон відмовився від 25 мільйонів доларів за бій з Холіфілдом

Джерело - sport.ua.
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відмовився від поєдинку з Евандером Холіфілдом.
Про це повідомляє MMA Fighting.
Залізний Майк відмовився від контракту на $ 25 мільйонів.
Відзначається, що сторони вели переговори декілька місяців, але представників Тайсона не влаштувала пропозиція команди Холіфілда.
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Нагадаємо, що в листопаді Тайсон повернувся в бокс і провів виставковий бій з Роєм Джонсом, який завершився внічию.
Після цього поєдинку Тайсон повідомив, що і далі буде боксувати. Серед кандидатів на бій називали Евандера Холіфілда, якому Майк поступився двічі.