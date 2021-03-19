Лопес назвав дату наступного бою

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (17-0, 13 КО) оголосив про дату і місце проведення бою з австралійським претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я б'юся 5 червня в Маямі. Клянуся, це буде, як фільм. Ми збираємося це зробити. Я поки не можу назвати імена, але все буде здорово. Я б'юся з Джорджем Камбососом-молодшим. Я повинен бути готовий. Мені не потрібно готуватися, я вже готовий.

Це у Флориді, і Флорида відкрита для публіки. Я чекаю цього з нетерпінням, ми тільки вчора закінчили робити промо-сет. Це було дуже круто. Настають великі справи. У нас є чудові музиканти і приголомшливі репери. Клянуся, це буде круто", - розповів Лопес.