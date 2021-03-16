Лопес-старший пояснив, чому Теофімо не зміг нокаутувати Ломаченка

Джерело - Johnny's Boxing Empire.
Батько абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса вірив у те що його син за 15 боїв стане чемпіоном світу.
Про це заявив сам Лопес-старший.
"Ще два роки тому я сказав, що Теофімо стане чемпіоном світу за 15 боїв. Ми знали, що в 16-му поєдинку він забере всі пояси, коли поб'є Ломаченко. Я вважаю, що Теофімо не нокаутував цього хлопця тільки тому, що він тікав.
Справа навіть не в тому, що Ломаченко не хотів боксувати. Мій син просто не дозволив йому це зробити. Лома вважав за краще пройти всю дистанцію, щоб не програти нокаутом", - заявив Лопес-старший.
Нагадаємо, що бій між Ломаченко і Лопесом відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.
Раніше, Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка.