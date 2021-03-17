Вальдес розпочав переговори з Ломаченком про бій

Вальдес запропонував українцю провести бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) розпочав переговори про свій наступний поєдинок.

Про це повідомляє журналіст Televisa Sonora Даніель Гастелум.

Вальдес запропонував українському боксеру Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) провести бій.

Vaya bomba nos acaba de dar el campeón @oscarvaldez56 . Entra a negociar combate vs @VasylLomachenko en estos momentos. Nada de peleitas intermedias, vamos por la grande !!! @Morpheus_mx1 @MikeCoppinger — Daniel Gastelum (@DanielGastelumV) March 16, 2021

Відзначимо, що в лютому Вальдес переміг Мігеля Берчельта нокаутом, здобувши титул чемпіоном WBC.

Сам Ломаченко раніше говорив, що може опуститися в другій напівлегкій вазі заради бою з Вальдесом, але це рішення буде залежати від умов, які запропонує промоутер Боб Арум.